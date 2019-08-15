Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bayramiç'te çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

- Bayramiç'te çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada iki kardeş yaralandı.

15.08.2019 15:51
Bayramiç'te çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
- Bayramiç'te çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada iki kardeş yaralandı.
Bayramiç İlçe merkezindeki otogar önünde kahvehanede oturan ve hafriyat işiyle uğraşan kardeşler A.İ, S.İ. ve İ.İ. ile bu kişilerden alacaklı olduğu öne sürülen E.E. arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada silah çeken E.E, İ.İ ve S.İ 'yi silahla vurdu. Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.İ. ve S.İ'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri E.E'yi gözaltına aldı.

Çanakkale, Bayramiç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:16   Aydın'da dehşet...Parkta gördüğü eski sevgilisi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı: 2 ölü
16:10   Çekicinin halatı koptu, aracının altında kaldı
16:08   Gazinin darp edildiği kafe mikrop yuvası çıktı
16:07   Ortaca'da ev yangını
15:51   Bayramiç'te çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
15:47   HDP Muş İl Başkanı ve eş başkanı tutuklandı
15:47   Otomobilin çarptığı küçük çocuk can verdi