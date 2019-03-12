Bayramiç'te İstiklal Marşı Programı

Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı, Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunu geçirdiği evde gerçekleşti. Programda öğrencilerin sergilediği gösteriler, duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunu geçirdiği Bayramiç'te, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu ve restore edilerek müze haline getirilen evinde düzenlenen programa protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların ilgisi oldukça yüksekti. Programda Ezine Kaymakamı ve Bayramiç Kaymakam Vekili Ali İkram Tuna, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tetik ile kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Ardından İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler tarafından marşın 10 kıtası okundu. Öğrencilerin sergilediği, Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'te doğumu ve ilçeden ayrılmasını konu alan gösteriler büyük alkış aldı. Öğrencilerin sergilediği gösteriler, duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Törenin sonunda, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - ÇANAKKALE