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Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.

17.10.2019 10:33Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bayramiç ilçesi Beşik köyü Osman tarlası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 200 metrekare alanda yaklaşık 40 metre derinliğinde izinsiz kazı yapan F.G., S.K., Ö.D., Ş.A. ve G.M.'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda, 2 jeneratör, 1 kırıcı hilti, 1 kaynak makinesi, 1 demir doğrama testeresi, 1 elektrikli vinç, 1 taşlama makinesi, 1 matkap, 4 kazma, 3 kürek, 16 metre uzunluğunda merdiven, 2 kısa mesafe telsiz ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ederken, kazı alanının İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak inceleneceği bildirildi.



Jandarma, Bayramiç, Güncel

Kaynak: DHA

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