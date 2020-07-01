Bayramiç'te kasksız sürücülere ceza yağdı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kasksız motosiklete binen sürücülere ceza yağdı.

Bayramiç'te kasksız sürücülere ceza yağdı
01.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:09
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kasksız motosiklete binen sürücülere ceza yağdı.

Plakasız, modifiyeli ve kasksız motosiklet kullanımı, Bayramiç'in yıllardır önde gelen sorunlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Polis ekipleri, bu sorunun önüne geçmek adına çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta plakasız motosikletlere işlem yapan ekipler, ardından kasksız sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kıbrıs Caddesi üzerinde ilk denetimi gerçekleştiren ekipler, kasksız motosiklet kullanan sürücülere 132 TL para cezası kesti.

Ayrıca, denetimde muayene ve sigorta sorgulaması da yapılarak, sürülerden eksikliklerin giderilmesi istendi. Uygulamanın motosiklet sorunu ortadan kalkana kadar devam edeceği ve zaman zaman drone ile havadan da kontroller yapılacağı belirtildi. Ekipler, vatandaşların kendi sağlık ve güvenlikleri için kask kullanımına özen göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Haber
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