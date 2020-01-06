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Bayramiç'te koruma altındaki karacayı avlayan kişiye para cezası

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yasak olmasına rağmen karaca avlayan kişiye 5 bin 583 lira ceza kesildi.

06.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:32 Bayramiç'te koruma altındaki karacayı avlayan kişiye para cezası
'nin ilçesinde, yasak olmasına rağmen karaca avlayan kişiye 5 bin 583 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma ve kontrol faaliyetleri yapıldı.
İlçeye bağlı Yanıklar köyünde yasak olmasına rağmen karaca avlayan kişi hakkında işlem başlatıldı.
Bu kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na göre koruma altındaki bir türü avlamaktan 628 lira idari para cezası, karaca tazminat bedeli olarak ise 4 bin 955 lira ceza uygulandı.
Av tüfeğine ve söz konusu karacaya ise el konuldu.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Kaynak: AA

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