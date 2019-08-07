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Bayramiç'te kurbanlık küçükbaşlar kasap fiyatına satılıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan küçükbaş pazarındaki kurbanlıklar, kasap fiyatına göre satılıyor.

07.08.2019 13:39 Bayramiç'te kurbanlık küçükbaşlar kasap fiyatına satılıyor
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan küçükbaş pazarındaki kurbanlıklar, kasap fiyatına göre satılıyor. Küçükbaşlar, ağırlığına göre 1000 ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor.
Bayramiç merkezde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık küçükbaşlar için hayvan pazarı kuruldu. 1000'e yakın küçükbaşın bulunduğu hayvan pazarında kurbanlıklar, kasaba satılan canlı hayvan fiyatından satılıyor. Canlı hayvan kasap satış fiyatına göre, kilosu 20 TL'den satılıyor. Kurbanlıklar, ağırlığına göre, kilosu 20 TL'den 1000 ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor. Bayramiç'te küçükbaş üreticiliği yapan Naci Tanık, "Kurbanlık hayvanlarımızı canlı olarak kasap fiyatına göre satıyoruz. Satışlarımız gayet uygun. Kurbanlıklara ilgi var" dedi.



Kurban Bayramı, Bayramiç, Güncel

Kaynak: DHA

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