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Bayramiç'te öğrencilere trafik eğitimi

Bayramiç'te öğrencilere trafik eğitimi verildi.

02.10.2019 14:40Bayramiç'te öğrencilere trafik eğitimi
Bayramiç'te öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Bayramiç Milli Zafer İlkokulu öğrencilerine "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" projesi kapsamında trafik eğitimi verildi. Etkinlikte öğrencilere ve vatandaşlara, trafikte yayalara farkındalık sağlanması üzerine çalışma yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın, trafik kazalarını azaltabilmek ve buna ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" projesi devam ediyor.
Proje kapsamında Bayramiç'te bulunan Milli Zafer İlkokulu'nda bir etkinlik düzenlendi. Büyük ilgi gören etkinlikte ilk olarak öğrencilere trafik eğitimi verildi. Etkinlik kapsamında trafik polisi ve jandarma trafik ekipleri, okulun önünden geçen sokakta uygulama yaparak yayalara ve sürücülere bilgi verdi.
Etkinliğe Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, polis ve jandarma personeli ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Okul bahçesindeki teorik eğitimin ardından öğrenciler ve katılımcılar cadde üzerinde pratik eğitim yaptı.
Öğrenciler, protokol üyeleri ve güvenlik görevlileri sürücülere konuyla ilgili broşür dağıttı.

İçişleri Bakanlığı, Bayramiç, Güncel

Kaynak: AA

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