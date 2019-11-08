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Bayramiç'te orman yangını; 20 dönüm alan kül oldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

08.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:14 Bayramiç'te orman yangını; 20 dönüm alan kül oldu

ÇANAKKALE'nin ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 1 saatlik müdahaleyle söndürülürken, 20 dönüm alan küle döndü. 

Bayramiç'e bağlı  köyündeki ormanlıkta, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, Orman Yangını İhbar Hattı'na aradı. İhbar üzerine, bölgeye Bayramiç Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Bayramiç Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da söndürme çalışmalarında kullanıldı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 20 dönümlük alanın küle döndüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 



Yağcılar, Bayramiç, Güncel

Kaynak: DHA

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