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Bayramiç'te ot yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yağcılar mevkiinde yol kenarında bulunan çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

11.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:50
Bayramiç'te ot yangını
Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesi Yağcılar mevkiinde yol kenarında bulunan çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredeki otlara sıçrayan yangın, jandarma ekiplerinin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bayramiç-Ezine karayolunun Yağcılar Orman Deposu mevkiinde, yol kenarında bulunan çöpler kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki otlara ve ağaçlara sıçradı. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi alıp, yangının söndürülmesine yardım etti. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Yağcılar, Bayramiç, 3. Sayfa
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