Bayramiç'te otluk yangını - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

05.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:48
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Üçyol köyünün Dedelik mevkiindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 acil müdahale aracı ve Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangında 5 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü belirtildi. Bayramiç’te otluk yangını - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Haber

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