Bayramiç'te Trafik Kazası

Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayramiç- Evciler
karayolunun Üzümlü
köyü mevkisinde Ramazan Sarısakal idaresindeki 17 TH 869 plakalı motosiklet ile Derya Çengel idaresindeki 17 EH 773 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Sarısakal ile otomobilde bulunan Serap Çengel yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Ayaklarında kırıklar oluşan Sarısakal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sarısakal'ın hayati tehlikesi bulunmazken, Çengel ayakta tedavi edildi.
Evciler,Çanakkale,Bayramiç
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:46