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Bayramiç'te trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

20.08.2019 16:32 Bayramiç'te trafik kazası: 3 yaralı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Karıncalı köyüne doğru seyreden Durmuş Candan (37) idaresindeki 17 AS 086 plakalı araç, Yiğitler-Karıncalı köy yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü Durmuş Candan ile araçta bulunan Elif (25) ve Gülsu Candan (4) yaralandı.
Yaralılar, Bayramiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karıncalı, Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Kaynak: AA

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