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Bayramiç'te yangın

Bayramiç'te arazide başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

04.10.2019 14:52Bayramiç'te yangın
Bayramiç'te arazide başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bayramiç- Evciler yolu ilçe çıkışında Ali Kısa'ya ait keçi ağılı önündeki arazide başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle anıza sıçradı ve hızla yayıldı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Bayramiç Belediyesi itfaiye aracı sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına ormanlık alana sıçramadan müdahale eden ekipler, büyük çaba harcadı.
Yangını güçlükle kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmaları da yaptı.

Ali Kısa, Bayramiç, Evciler, Güncel

Kaynak: AA

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