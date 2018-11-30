Bayramiç'te Zeytin Hasadının Sonuna Gelindi

30 Kasım 2018 Cuma 16:02



30 Kasım 2018 Cuma 16:02

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde zeytin hasadının yüzde 80'i tamamlandı.Ahmetçeli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hikmet Şen, zeytin hasadının sonlarına gelindiğini söyledi.Zeytinin, doğru zamanda ve doğru metotlarla hasat edilmesinin zeytin ve zeytinyağının miktarı ile kalitesini belirlediğini aktaran Şen, "İki yıldır hava koşulları nedeniyle zeytin hasadı yaklaşık bir ay erken başlıyor. Akdeniz sineğinin bu yıl bölgemizde yoğun olarak görülmesi de hasadı kötü etkiledi." diye konuştu.Şen, zeytinin dalından erken döküldüğünü belirterek, "Bu, hem kaliteyi hem de verimi düşürdü ve zeytinyağının asit oranını yükseltti. Sofralık zeytin de yok denecek kadar az çıktı. Hasadın yüzde 80'i tamamlandı." ifadelerini kullandı.