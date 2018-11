30 Kasım 2018 Cuma 11:38



BURAK AKAY - Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı belgesel oluyor.Yazarın hayatı, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çekimleri süren belgesel ile beyaz perdeye aktarılacak.Akif'in vatansever ve mücadeleci kimliğinin yanı sıra edebi kişiliğine ve sosyal hayatına dair bilgileri içeren belgeselde, Necid çöllerinde yaşadığı günlerden Biga'dan milletvekili seçildiği döneme ve İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Tacettin Dergahı'na yönelik enstantaneler yer alacak."Bu belgesel Ersoy'un hayatı için bir ilk anlamını taşıyacak"Belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Nihal Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar yoksullukla, savaşlarla bitkin düşen Türk milletinin yoktan var olma mücadelesini anlatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun simgesi olan İstiklal Marşı'nın söz yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy için çok sayıda belgesel ve film niteliğinde eserler hazırlandığını söyledi.Bunların hiçbirinin, Akif'in çocukluğunu konu almadığını ve doğum yeri olan Bayramiç'te çekilmediğini belirten Ağırbaş, bunun için böyle bir çalışmanın önemli olduğunu anlattı.Ağırbaş, senaryosu Gazeteci Ömer Erbil tarafından kaleme alınan belgesel için yılbaşından bu yana bir hazırlık içinde olduklarını dile getirerek, çekimlere 2 ay önce başladıklarını ifade etti.Belgeselin isminin "Bayramiçli Akif" olarak belirlendiğini vurgulayan Ağırbaş, şöyle konuştu:"Aslında biz bugüne kadar Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çok fazla proje izledik. Çok fazla filmi, belgeseli yapıldı. Mehmet Akif zaten sürekli anlatılan ve çok önemli bir şahsiyet. Bu projeye dahil olup bu projenin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmak benim için çok büyük bir sorumluluk. Çok dikkat etmemiz gereken, çok önemli birini anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden üzerimizdeki yük çok fazla. Manevi olarak bunun ağırlığını hissediyorum. O yüzden çok dikkatli ve özenli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için çalışmalar, araştırmalar yaptık. Biz onun vatan aşkı, milli şairliği ile alakalı çok fazla şey izledik. Fakat Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğu ile alakalı hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir proje yapılmadı. Çok küçük kesitler halinde geçildi çocukluğu. Biz bu belgeselde bilinmeyen yönüyle Mehmet Akif Ersoy'u anlatıyoruz. Yani çocukluğunu anlatıyoruz.""Bayramiçli Akif'i her yönüyle inceledik"Osmanlı nüfus kayıtlarında Mehmet Akif Ersoy'un doğum yerinin Bayramiç olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Yani kendisi Bayramiçli. Her ne kadar Fatih Sarıgüzel Mahallesi'nde doğduğu iddia edilse de bununla alakalı bir belge yok. Biz belge diline baktığımızda kendisinin Bayramiçli olduğunu görüyoruz ve çocukluğu ile alakalı bulabildiğimiz her detayı filmde anlatıyoruz." dedi.Bayramiç'te yaşadığı evin restore edildiğini anımsatan Ağırbaş, "Bunu belgeselde kullandık. Akif'in çocukluğuna dair bildiğimiz 'taş köprüden atlardım ve buradaki dereden yüzerdim. Kuran okumayı ilk defa burada babamın görev yaptığı camide öğrendim. Babam Bayramiç'teki camide görev yaptı' gibi bildiğimiz her detayı, babasını, profesyonel bir oyuncuya oynattık. Annesi, babası, bildiğimiz her detayı canlandırarak hayata geçirdik." diye konuştu.Ağırbaş, drama çekimlerinin tamamlandığını aktararak, "Belgesel detayları kaldı. Bunlarla alakalı çalışmalar da devam ediyor. Henüz çekimler tamamlanmadı. Süreç biraz daha uzun. Ocak ayı sonu gibi tamamlanmasını planlıyoruz. Birinci meclis çekilecek. Kendisinin Biga milletvekilliği var. Her ne kadar sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Burdur Milletvekili olarak devam etse de aslında Biga'dan milletvekili seçiliyor. Bunun sebebi aslında Bayramiçli olması. Biz bunu bu belgeselde anlatıyoruz." ifadelerini kullandı."Çok gurur duyduğum bir proje"Yönetmen Ağırbaş, bu projenin hayatının en önemli çalışmalarından biri olduğunu belirterek, çok gurur duyduğu bir proje olduğunu söyledi.O nedenle de çalışmalarda çok titiz davrandıklarını dile getiren Nihal Ağırbaş, "Kurmaca bir detay vermemeye çalışıyoruz. Bütün dönemler canlandırılıyor. Doku drama dediğimiz sistemde biz Troya Hazineleri belgeselini de öyle yapmıştık." dedi.Ağırbaş, çekimleri halen süren belgeselde Mehmet Akif'in çocukluğunu Ayaz Akgül'ün, ilerleyen yaşlarını Erdoğan Özerdem'in, babası Tahir Efendiyi Ünal Zorer'in, annesi Emine Şerife Hanımı Seren Temel'in canlandırdığını sözlerine ekledi.Hafızlığa da ilk adımı Bayramiç'te attıİmam olan babası Tahir Efendi, ilçedeki Karşıyaka Camisi'ne tayin olduktan sonra Bayramiç'te 1 Temmuz 1873'te doğan Ersoy, yüzmeyi, güreş yapmayı öğrendiği ilçede, hafızlığa da ilk adımı attı.İlk mukabelesini Karşıyaka Camisi'nde okuyan Akif'in babasının görev yaptığı tarihi cami, yine çocukluğunda oynadığı tarihi Taş Köprü ve çocukluğunu geçirdiği ev, günümüzde de halen ayakta duruyor.Ersoy'un doğduğu ev olan yapı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın girişimleri, İÇDAŞ AŞ'nin desteğiyle 2017'de restore edilerek müze haline dönüştürüldü.