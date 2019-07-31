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Bayramiçli astsubay, Hakkari'de EYP'nin infilak etmesiyle yaralandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit (23), Hakkari'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

31.07.2019 16:35 Bayramiçli astsubay, Hakkari'de EYP'nin infilak etmesiyle yaralandı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit (23), Hakkari'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit, dün askeri araçla intikal sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ayaklarından yaralandı. Kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Berkit'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Hakkari, Piyade, Güncel

Kaynak: DHA

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