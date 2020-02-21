Bayramiçli kadın üretici serasında yıl boyu çilek üretiyor

Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde üretici Hatice Yavaş, serasında 12 ay boyunca çilek üretiyor.
Kazdağları'nın bir bölümünün yer aldığı Bayramiç'te üretilen çilekler, kalitesi ve lezzetiyle dikkati çekiyor.
Hatice Yavaş tarafından Menderes Mahallesi'nde kurulan 750 metrekarelik serada yılın her ayında kimyasal kullanılmadan "albion" cinsi çilek üretimi yapılıyor.
Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda yaklaşık 4 ton çilek ürettiklerini söyledi.
İlçede 2 yıldır serada üretim yaptıklarını anlatan Yavaş, "İlçemiz sakinleri artık Antalya'yı beklemeden yıl boyu çilek yiyebiliyor. İlçemizde 12 ay boyunca ürün alınabileceğini ispatladık. Çilek konusunda ilçemizin dışa bağımlılığını kırdık." dedi.