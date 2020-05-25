BAYRAMIN 2. GÜNÜNDE DE YOLLAR VE MEYDANLAR SESSİZ

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü günü, Ramazan Bayramı'nın ise 2. gününde yollar boş kaldı.

25.05.2020 08:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 08:25
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü günü, Ramazan Bayramı'nın ise 2. gününde yollar boş kaldı. D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın 3'nci günü olan Ramazan Bayramı'nda 2. gününde yollar ve meydanlar boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim olurken, D-100 Karayolunda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
BAYRAMIN 2. GÜNÜNDE DE YOLLAR VE MEYDANLAR SESSİZ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, D-100 Karayolu, Koronavirüs, Güncel, Haber

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