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Bayramın birinci gününde de kurban pazarları hareketli

Kayseri'de, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de kurban pazarlarında yoğunluk yaşandı.

11.08.2019 16:52
Bayramın birinci gününde de kurban pazarları hareketli
Kayseri'de, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de kurban pazarlarında yoğunluk yaşandı.
Elde kalan kurbanlarını satmak isteyen satıcılar ile daha uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, bayramın birinci günü sıkı pazarlık yapıyor.
Besiciler, ellerinde kalan hayvanları bitirmek için bayram öncesindeki fiyatları da indirdi.
Alıcılardan Şadan Yaydemir, AA muhabirine, kurbanlığı her zaman bayramın birinci günü almayı tercih ettiğini söyledi.
Yaydemir, bayram öncesi bin 200-bin 400 liraya satılan küçükbaş hayvanı sıkı pazarlıkla 900 liraya aldığını belirtti.
Besici Barış Kahraman da bayramdan önce seçilen hayvanların daha etli olduğunu, daha az kiloda olanların ise bayramın birinci ile ikinci günü daha uygun fiyata satıldığını kaydetti.
Besici Muammer Kılıçkaya ise müşterilerin bu yıl daha sıkı pazarlık yaptığını, elindeki kurbanlıkların yüzde 60'ını sattığını dile getirdi.
Kurbanlık alışverişi yapan vatandaşlar pazarda yoğunluk oluştururken, bazıları da daha önce ücretini ödediği hayvanını teslim alarak kesime götürdü.
Bayramın birinci gününde de kurban pazarları hareketli

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Kaynak: AA

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