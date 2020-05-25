Bayramın ikinci gününde sokaklarda sessizlik hakim

Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

25.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:10
Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.
Sakarya'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları, Çark Caddesi ile Donatım Park, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.
Polis ve jandarma ekipleri ile bekçilerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde, vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.
Balıkesir
Balıkesir'de, salgın öncesi yoğunluğun fazla olduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokağı'nda sakinlik gözlendi. Bayramın ikinci gününde sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Haber

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