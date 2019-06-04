Bayramın ilk günü İstanbulluların akının uğrayan Caddebostan Plajı havadan görüntülendi

Bayramın ilk günü İstanbulluların akının uğrayan Caddebostan
Plajı havadan görüntülendiİstanbul'da plaj sezonu açıldıVatandaşlar bayramın ilk günü sahile akın etti
İSTANBUL - İstanbul'da bayramın ilk günü sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti. Kadıköy
Caddebostan'daki halk plajı yoğun ilgi görürken, herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı plaj kenarında cankurtaran ve ambulans hazır bekletildi. Ramazan ayının sonra ermesiyle İstanbullular bayramın ilk günü kendilerini plajlara attı. Bayramla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından açılan Anadolu Yakası
'nda Caddebostan'daki halk plajına vatandaşlar akın etti. Kendilerini serin sulara atan vatandaşlar, denizin keyfini doyasıya çıkardı. Plajdaki doluluk oranının da yüksek olduğu görüldü.Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı cankurtaranları sahil boyunca botla devriye gezdi. Ayrıca plajın hemen dış tarafında bir ambulans hazır bekletildi. Bayramın ilk gününde adeta dolup taşan plaj, İHA tarafından havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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