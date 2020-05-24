BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM

RAMAZAN Bayramının birinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

24.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:06
RAMAZAN Bayramının birinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ramazan Bayramının ilk gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında Ramazan Bayramı'nın birinci günü olması sebebiyle diğer günlere oranla araç sayısının daha az olduğu görüldü. Polis ekipleri geçen araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişince film çekimi yapıldığı görüldü. BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE DENETİM

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Breziya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Breziya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Son dakika: Diyarbakır’da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Pakistan’daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu’nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Haberler››Güncel››BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:02: KKTC Başbakanı Tatar'dan bayram mesajı - Haber 09:00: Bayburt'ta bugüne kadar 12 kişi korona virüsten hayatını kaybetti - Haber 08:59: İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı - Haber 08:59: GÜNDEM / 24 Mayıs 2020 - Haber 08:59: Sağlık çalışanları aileleri ile sanal ortamda bayramlaştı - Haber 08:47: Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Breziya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi - Haber 07:40: Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu - Haber 23:30: Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu - Haber 12:27: Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü - Haberler