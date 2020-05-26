Bayramın üçüncü gününde caddeler boş kaldı

Muş'ta Ramazan Bayramı'n üçüncü gününde de cadde, sokak ve parklar boş kaldıKente koronavirüs (Kovid-19 ) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramının üçüncü gününde de cadde, sokak ve parklar tamamen boş kaldı.

26.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:11
Muş'ta Ramazan Bayramı'n üçüncü gününde de cadde, sokak ve parklar boş kaldı
Kente koronavirüs (Kovid-19 ) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramının üçüncü gününde de cadde, sokak ve parklar tamamen boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde izin verilen iş yerleri dışında her yerin kapalı olduğu Muş ta, cadde, park ve sokaklarında boş olduğu gözlendi. Güvenlik güçlerinin ekip araçlarından insanlara evde kalmaları çağrısı yaptığı kentte, vatandaşlar da genel olarak kurallara uyup sokağa çıkmamaya devam etti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Bayramın üçüncü gününde caddeler boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Muş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Son Dakika: TSK’nın 22’nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Haberler››Güncel››Bayramın üçüncü gününde caddeler boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Bayramın üçüncü gününde caddeler boş kaldı - Haber 15:06: Fırınlar kısıtlama günlerinde ekmeği vatandaşın ayağına götürdü - Haber 15:05: Tunceli'de Vefa ekipleri bayramda da görevde - Haber 15:05: İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak - Haber 15:03: Dev kelebek görenleri şaşırttı - Haber 14:42: Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı - Haber 14:36: Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti - Haber 14:19: Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti - Haberler 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler