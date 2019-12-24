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Bayramlar birlikte güzel

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hristiyan dünyasının önemli bayramlarından olan Noel Bayramı dolayısıyla kentte yaşayan Hristiyan vatandaşları yalnız bırakmadı.

24.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:56 Bayramlar birlikte güzel

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, sevgi ikliminin hâkim olduğu, huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşamın en güzel örneklerinin sergilendiği Hatay'da yaşayan Hristiyan vatandaşları Bayramı'nda da unutmadı.

Altınözü, Antakya, Arsuz, İskenderun ve Samandağ'daki kiliseleri ziyaret eden Büyükşehir personelleri, Başkan Savaş adına hazırlanan hediyeleri Ortodoks, Katolik, Ermeni ve Rum cemaatlerine mensup vatandaşlara takdim etti.

Büyükşehir personellerinin sunduğu anlamlı ve kıymetli hediyeler karşısında düşüncelerini paylaşan Hristiyan vatandaşlar, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkürlerini sundu.

Noel Bayramı ve yaklaşan yeni yıl ile ilgili de düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, yeni yılın Hatay'a, Türkiye'ye ve tüm dünyaya sevgi, barış, huzur ve bereket getirmesi temennilerinde bulundu.


Hatay, Noel, Güncel

Kaynak: Bültenler

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