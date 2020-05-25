Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

25.05.2020 00:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:29
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Karcı Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Alim Batmaz'ı (55) Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldığında kapıyı açan olmadı.
Kapının açılmamasından şüphelenen akrabaları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, salonda hareketsiz bir şekilde yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Batmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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