Gaziantep
'in Arabanilçesinde kadınlar, Ramazan Bayramlarında misafirlere ikram etmek için günleröncesinden saç arası kömbe hazırlıyor.
Araban'da un, pekmez, zeytin yağı, süt, yoğurt, yumurta, susam,ceviz, Antep
fıstığı, keten tohumu kullanılarak hazırlanan kömbeler, önce yoğruluyor daha sonra yağlanan tepsileredöşeniyor. Tepsi içerisine serilerek dilimdilim kesilen hamurlar, evlerin avlusunda bulunan taş ocaklarda, tepsi üstüne saç konularak pişiriliyor.
Ramazan Bayramının vazgeçilmezi olan geleneksel sacarası kömbeler, damakta bıraktığı tadıyla misafirlerin de aradığı tatlararasında yer alıyor.
Kaynak: AA
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