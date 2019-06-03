Bayramlıklar Kocasinan Belediyesinden

Kaynak: AA

Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 yıl önce başlattığı Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Kocasinan Belediyesi, ramazan ayında da Sosyal Market ve İkinci El Mağazası uygulamalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüreğine dokundu.Yardımsever vatandaşlardan gelen giysi, ev eşyası gibi bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak alan el ile veren eli buluşturan ve 2 yılda 78 bin 652 ihtiyaç sahibine ulaşan Kocasinan Gönüllüsü Projesi sayesinde bayram öncesi tatlı bir heyecan yaşandı.Sosyal Market ile İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'ne uğrayan ihtiyaç sahipleri, bedenlere göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan seçerek, ücretsiz alışveriş keyfi yaşadı.Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik yatırımlarının yanı sıra vatandaşların her türlü sorunuyla yakından ilgilendiklerini belirtti.Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:"İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere, pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Uygulamamızla özellikle Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi olan vatandaşların bayramlıklarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz güzel günler diliyorum."