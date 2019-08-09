Bayramlıklar Yıldırım'dan

Kurban Bayramı öncesinde Yıldırım Belediyesi, Bursa ve Yıldırım başta olmak üzere Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, Mardin'in Dargeçit ilçesi ve Şeyh Cuma Cebel Derneği aracılığıyla Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Cebel'de bin 76 dar gelirli ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Ayakkabıdan takım elbiseye, yazlık monttan çocuk kıyafetine kadar dağıtımı yapılan yardımlar dar gelirli aileleri mutlu etti.

'EL BİRLİĞİ GÖNÜL BİRLİĞİ'

Dar gelirli ailelere ve çocuklarına Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı dolayısıyla giyim yardımı yapan Yıldırım Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların sorunlarına ortak oldu. İhtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Bayram paylaşmaktır, mutluluktur, mutluluğu paylaşmaktır. Bizde geçen bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutluluğumuzu paylaşmaya devam ediyoruz. Yine hayırseverlerimizin, bilhassa da giyim ve konfeksiyon üzerine çalışan bölge esnafımızın destekleriyle birlikte bu bayram da hem Yıldırım'daki çocuklarımızı, hem de ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sevindirmek adına onlara giysi yardımında bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramlarda da bunu geleneksel hale getireceğiz. Bu gönül köprüsünü Yıldırım'da oluşturmaya devam edeceğiz. Giyim noktasında ve diğer sosyal yardım konularında ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her daim yanlarında olarak onlara bayram havasını çok daha güçlü ve mutlu bir şekilde yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.