Bayrampaşa: 0-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Ali Klıç (xx), Ömer Yasin Gezer (xx)

MUĞLASPOR: Yunus (x) - Çağlayan (x), Mustafa (xx), Samican (x), Adem (x) (Dk. 78 Rıdvan x), Savaş (x) (Dk. 78 Ercan x), Mahmut (x) (Dk. 65 Ahmet x), Batuhan (xx), Muhammed (xx), Ramazan (x), Murat (x)

BAYRAMPAŞA: Veysel (xxx) - Hüseyin (xx), Salim (xxx), Sefa (xxx), Halil (xx), Bünyamin (x) (Dk. 66 Kenan xx), İbrahim (xx), Mert Somay (x) (Dk. 61 Hamza xxx), Oğuz (xx), Erdem (xxx) (Dk. 88 Mertcan), İsmail (xxx)

GOL: Dk. 73 Hamza ( Bayrampaşa )

SARI KARTLAR: Mustafa, Batuhan, Rıdvan (Muğlaspor) - Mehmet Sefa, İsmail, Kenan (Bayrampaşa)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk iki haftasından beraberlikle ayrılan Muğlaspor, evinde Bayrampaşa'ya 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 73'üncü dakikada Hamza attı. Bu skorla Muğlaspor 2 puanda kalırken Bayrampaşa puanını 6 yaptı.

29'uncu dakikada maçın ilk net atağını Muğlaspor geliştirdi. Ceza sahası içinde Ramazan'ın vuruşunu kaleci Veysel çıkardı.

44'üncü dakikada Bayrampaşa'da İbrahim'in ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Yunus gole izin vermedi.

55'inci dakikada gelişen Muğlaspor atağında sağ kanattan Mahmut'un ceza alanı içine yaptığı ortada Ramazan'ın vuruşunu Veysel kornere çeldi.

62'nci dakikada Bayrampaşa atağında sol çaprazdan İbrahim'in defansa çarparak kaleye giden topu kaleci Yunus son anda çıkardı.

73'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Bayrampaşa atağında İbrahim'in kullandığı kornerde oyuna sonradan giren Hamza güzel bir kafa vuruşu ile kaleci Yunus'u avladı: 0-1.

83'üncü Muğlaspor'da Murat Can ceza alanının hemen dışından frikik kullandı. Köşeye giden topu kaleci Veysel çıkardı.

Maç bu skorla sonuçlandı.