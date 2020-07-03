BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI AYDINER: ELEKTRİK KONTAĞINDA ŞASE YAPARAK ÇIKTIĞI İFADESİ TARAFIMA...

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, DHABayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde meydana gelen yangın nedeniyle açıklamalarda bulundu.

03.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:35
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, DHA
Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde meydana gelen yangın nedeniyle açıklamalarda bulundu. Can kaybı ya da yaralanmasını olmadığını belirten Aydıner, "İtfaiyenin raporunu bekleyeceğiz ancak elektrik kontağında şase yaparak çıktığı ifadesi tarafıma iletildi" dedi.
Bayrampaşa'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, "İtfaiyenin raporunu bekleyeceğiz ancak elektrik kontağında şase yaparak çıktığı ifadesi tarafıma iletildi. Dolayısıyla o kıvılcımla birlikte kompozitlerin aralarında da petrol türevleri vardır. İtfaiye raporunda tam olarak ortaya çıkacak. Herhalde kıvılcım kompozitlerin arasındaki maddeye temas etti. Tek tesellimiz kimse yoktu. Yukarılarda kimse yoktu. Aşağıdakileri de hemen tahliye ettik. Havaların bu kadar sıcak olması her şeyi tetikliyor. Bir kıvılcım da bunu tetikleyerek bu hale getirdi. Yaralımız da yok" dedi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI AYDINER: ELEKTRİK KONTAĞINDA ŞASE YAPARAK ÇIKTIĞI İFADESİ TARAFIMA...

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Akif Ersoy, Bayrampaşa, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI AYDINER: ELEKTRİK KONTAĞINDA ŞASE YAPARAK ÇIKTIĞI İFADESİ TARAFIMA... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:02: Avcılar'da orta hasarlı 351 bina için tahliye kararı - Haber 16:02: SAKARYA Havai fişek fabrikasında çıkan yangına uçak ile havadan müdahale ediliyor-6 - Haber 16:01: Van'da 38 güvenlik korucusu yemin etti - Haber 16:01: Osmaniye'deki tarihi Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu - Haber 15:58: Kovid-19 ile savaşın yeni cephesi: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi (2) - Haber 15:57: Beşiktaş Douglas'la yollarını ayırmak için görüşmelere başladı - Spor 15:33: Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı - Haber 14:41: Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek - Haber 23:56: Çoklu baro düzenlemesinde yeni gerginlik! Baro başkanları Meclis'e alınmadı - Haber