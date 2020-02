Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden Filistin ve Türk bayrağı için ortak bildiri

ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı ve AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Lagos, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde ortak bildiri ile kınandı. Meclis grup başkan vekillerinin ve bağımsız üyenin imzasıyla açıklanan bildiride planın da Türk bayrağının yırtılmasının da kabul edilemez olduğu belirtildi.Bayrampaşa Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Hacınoğmanoğlu, mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP ile Bağımsız Meclis üyesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı ve Avrupa Parlemantosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos ile ilgili hazırladığı ortak bildiriyi okudu.Planın da Türk bayrağının yırtılmasının da kabul edilemez olduğunun belirtildiği ortak bildiride özetle şunlar kaydedildi:"Bizler Bayrampaşa Belediye Meclisi çatısı altındaki AK Parti, CHP, İYİ Parti grupları ve MHP ile Bağımsız Meclis Üyesi olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın adeta Filistin 'in ölüm fermanı niteliğindeki sözde Orta Doğu barış planını asla kabul etmiyor ve böyle bir planı tanımıyoruz. Sözde barış, özünde istikrarsızlık ve çatışma mahiyetindeki planını yok sayıyor ve esefle kınıyoruz. ABD yönetiminin ihtilafın iki tarafından biri olan Filistin'i bütünüyle dışlayan tek yanlı, hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hazırladığı görülen söz konusu plan Birleşmiş Milletler kararlarına ve iki devletli çözüm perspektifine tamamen aykırıdır."Bildirinin devamında ise şu noktalara vurgu yapıldı:"Bu plan taraflar arasında bir müzakere zemini sağlamaktan ziyade İsrail'in insanlığın kalbi olan Mescid-i Aksa dahil Filistin topraklarında on yıllardır derinleştirerek sürdürdüğü işgale uluslararası meşruiyet kazandırmayı ve bunu Filistin tarafına dayatmayı amaçlamaktadır. Yapılmak istenen işgal sürecini ilhaka çevirmektir. Tüm Orta Doğu'nun barış, güvenlik ve istikrarını doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konunun iç politika malzemesi yapılarak Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayılması ve uluslararası hukukun ve adaletin yok sayılması üzüntü ve ibret vericidir.""Ülkemizi işgal etme hayasızlığı gösteren dedelerinin akıbetini öğrenmeye davet ediyoruz""Kahraman ecdadımızın işgalci Yunan ordusunu denize dökmesini henüz hazmedememiş ve bu hazımsızlık içinde ağır buhranlar ve bunalımlar geçiren zavallı Yunan milletvekili Loannis Lagos'un şanlı bayrağımızı yırtması hazımsızlığını ve seviyesizliğini ortaya koyan küstahça bir eylemdir" denilen bildiride, "Bu eylemi gerçekleştiren ırkçı vekili tüm Bayrampaşalı'lar adına Bayrampaşa Belediye Meclisi olarak en sert biçimde kınıyoruz. Türkiye'nin varlığından ve gücünden rahatsızlık duyan bu kafaları, ülkemizi işgal etme hayasızlığı gösteren dedelerinin akıbetini öğrenmeye davet ediyoruz. Aziz şehitlerimizin asil kanlarıyla ilmek ilmek dokunan şanlı bayrağımız, ırkçı, her türlü illegal işe bulaşmış kişiliksiz bir kişinin yırtması ile değerinden ve şerefinden hiçbir şey kaybetmez. Ancak tarih şahittir ki, ülkemizden ve bayrağımızdan rahatsızlık duyanlar çok şey kaybetmiştir ve kaybetmeye de devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL