08.07.2019 10:59
Haberler» Güncel» Haber

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi YTÜ'nün yaz okulunda

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi YTÜ

Uygulamaları ve projeleriyle öne çıkan Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, başarılı öğrencileriyle, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) düzenlediği yaz okuluna katıldı.

Uygulamaları ve projeleriyle öne çıkan Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, başarılı öğrencileriyle, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) düzenlediği yaz okuluna katıldı. Mühendislik, temel bilimler ve bilgisayar teknolojileri üzerine eğitimlerin verildiği yaz okulunun sonunda ise öğrencilere sertifika takdim edildi.

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, başarılı öğrencileriyle, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yaz okuluna katıldı. Yaz okulu boyunca YTÜ kampüsünde öğrencilere mühendislik, temel bilimler ve bilgisayar teknolojileri üzerine eğitimler verildi. YTÜ'ye ait yerli araçların tanıtımında da bulunan Bilim Merkezi öğrencileri, sanat ve spor faaliyetleri ile zenginleştirilen etkinliğin sonunda katılım sertifikalarını alarak yaz okulunu başarıyla tamamladılar. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Yıldız Teknik Üniversitesi, Bayrampaşa, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:14   Denizli'de, turistlerin tur otobüsü devrildi: 4 yaralı (1)
11:14   Ayçiçeği tarlalarında görsel şölen
11:13   Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra öldü
11:13   Okulların onarımı hükümlülere emanet
11:13   Turkcell'den veri merkezlerine 2 milyar TL'lik yatırım
11:12   Sahipsiz köpeklere parazit bakımı
11:12   Büyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliği