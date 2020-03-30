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Bayrampaşa Belediyesi ekipleri hastaneyi pırıl pırıl yaptı

Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yoğun mesai harcayan Bayrampaşa Belediyesi ekipleri, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ni de baştan sona yıkayarak pırıl pırıl yaptı.

30.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:13
Bayrampaşa Belediyesi ekipleri hastaneyi pırıl pırıl yaptı
Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yoğun mesai harcayan Bayrampaşa Belediyesi ekipleri, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ni de baştan sona yıkayarak pırıl pırıl yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında gece gündüz çalışan Bayrampaşa Belediyesi'ne bağlı ekipler, cadde ve sokakların ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ni de baştan sona yıkayarak pırı pırıl yaptı. Çalışmaları denetleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız ilçemizde aralıksız devam ediyor. Milletimizin sağlığı için büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızı ve sahada ter döken ekiplerimizi gönülden alkışlıyorum. Ülke ve millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Küresel bir sorun haline gelen korona virüs genç yaşlı demeden maalesef 'canlarımızı' alıyor ve tehlike her geçen gün büyüyor. Virüsten korunmak ve yarın sevdiklerimizle birlikte güzel zamanlar geçirebilmek için, zorunlu haller dışında, lütfen bu günlerde evlerimizde kalmaya devam edelim. İnşallah bu sorunun üstesinden de devlet ve millet işbirliği içinde geleceğiz ve birlikte başaracağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel
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