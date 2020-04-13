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Bayrampaşa Belediyesi virüs önlemlerini en üst seviyeye çıkardı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran Bayrampaşa Belediyesi, dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

13.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:22
Bayrampaşa Belediyesi virüs önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran Bayrampaşa Belediyesi, dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ülkeler için büyük bir tehdit haline gelen korona virüs yayılmaya ve ölümlere neden olmaya devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 200'den fazla ülkede görülen korona virüse karşı aldığı tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kamu binalarını, kamusal alanları, sağlık merkezlerini, kamu ve toplu ulaşım araçları ile pazar yerlerini bir bir dezenfekte ederken Temizlik İşleri Müdürlüğü de ilçenin 11 mahallesindeki toplam 884 cadde ve sokağı tek tek yıkayarak vatandaşlara hijyenik yaşam alanları sunuyor. Temizlik çalışmaları kapsamında çöp konteynerleri de düzenli olarak yıkanıyor.

Bayrampaşa'nın 'çınarları' destekleniyor

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaları gereken, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan Bayrampaşalı 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları Bayrampaşa Kaymakamlığı, Türk Kızılayı Bayrampaşa Şubesi, İyilik Gönüllüleri ve Bayrampaşa Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ortaklaşa karşılanıyor. Yaşlı olan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardım taleplerini 112, 155 ya da 156'dan Vefa İletişim Merkezi'ne bildirmeleri gerekiyor.

Maskesiz girişlere izin verilmiyor

Ayrıca, alınan önlemler çerçevesinde gıda ve hijyen denetimlerini arttıran Bayrampaşa Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki pazar yerlerinin girişinde vatandaşlara maske dağıtıyor, maskesiz olarak pazara girmek isteyenlere ise izin verilmiyor. Pazar alanlarının önünde vatandaşların kullanımı için de el dezenfektanları bulunduruluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayrampaşa, Güncel
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