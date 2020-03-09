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BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Bayrampaşa, D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı.

09.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:15
Bayrampaşa , D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Bayrampaşa D-100 Karayolu Maltepe mevkii Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü Samet A. otomobilini durdurarak aşağıya indi. Sürücü, otomobilin motor kısmını kontrol ettiği sırada otomobilden bir anda alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile tazyikli su ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

Etiketler : D-100 Karayolu, Bayrampaşa, Güncel
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