BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Bayrampaşa, D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı.
09.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:15
Bayrampaşa , D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Bayrampaşa D-100 Karayolu Maltepe mevkii Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü Samet A. otomobilini durdurarak aşağıya indi. Sürücü, otomobilin motor kısmını kontrol ettiği sırada otomobilden bir anda alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile tazyikli su ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bayrampaşa D-100 Karayolu Maltepe mevkii Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü Samet A. otomobilini durdurarak aşağıya indi. Sürücü, otomobilin motor kısmını kontrol ettiği sırada otomobilden bir anda alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile tazyikli su ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Etiketler : D-100 Karayolu, Bayrampaşa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Güncel
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı