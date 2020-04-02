Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bayrampaşa'da 20 binin üzerinde sertifikasız maske ele geçirildi

Bayrampaşa'da polis tarafından sahte maske üretilen atölyeye düzenlenen baskında 20 binin üzerinde sertifikasız maske ele geçirildi.

02.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:35
Bayrampaşa'da 20 binin üzerinde sertifikasız maske ele geçirildi
Bayrampaşa 'da polis tarafından sahte maske üretilen atölyeye düzenlenen baskında 20 binin üzerinde sertifikasız maske ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını fırsat bilerek sahte maske üretenlere yönelik denetimlerini sıklaştıran Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde sertifikasız maske üretildiği bilgisine ulaştı. Söz konusu atölyeye yapılan operasyonda 20 bin 650 adet satışa hazır maske ve maske dikiminde kullanılan 22 dikiş makinesi ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen iş yeri Bayrampaşa İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Operasyonda ele geçirilen 20 bin 650 sertifikasız maske ise İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Bayrampaşa, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bayrampaşa'da 20 binin üzerinde sertifikasız maske ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun Haberler
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: SULTANGAZİ VE BAYRAMPAŞA'DA SAHTE MASKE OPERASYONU - Haber 17:54: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, belediye başkanları toplantısında konuştu: (2) - Haber 17:54: Adana polisinden otizmli çocuğa sürpriz ziyaret - Haber 17:54: Sivas'ta bir müezzin, Kovid-19 nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara döner dağıtıyor - Haber 17:54: ABD'de Trump ile New York yetkilileri arasında "Kovid-19 yardımları" gerginliği sürüyor - Haber 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber