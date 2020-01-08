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Bayrampaşa'da 3 katlı binanın çatısında yangın

BAYRAMPAŞA'da 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

08.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:27Bayrampaşa'da 3 katlı binanın çatısında yangın
BAYRAMPAŞA'da 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, 16.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Marmara Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar binada bulunan yabancı uyruklu kişilere verip dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri alevler içindeki çatıya müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısında hasar oluştu.Çatısı yanan binada oturan Davud Ali isimli yabancı uyruklu kişi, "Bilmiyorum 5 kişi var evde yatıyorduk. Söylediler bize yangın var diye. Dün akşam elektrikte çok sorun olmuştu. Hepimiz dışarıya çıktı" diye konuştu.


- İstanbul

Yenidoğan Mahallesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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