Bayrampaşa'da 8 araç birbirine girdi

Bayrampaşa
'da 8 araç birbirine girdiKazada ölen ya da yaralanan olmadı
İSTANBUL - TEM
Bayrampaşa O3 bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. TEM Bayrampaşa O3 bağlantı yolunda saat 14.00 sıralarında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis
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, 3. Sayfa
Kaynak: İHA