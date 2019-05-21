21.05.2019 16:26
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Bayrampaşa'da 8 Araç Birbirine Girdi

Bayrampaşa'da 8 araç birbirine girdi Kazada ölen ya da yaralanan olmadıİSTANBUL - TEM Bayrampaşa O3 bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bayrampaşa'da 8 araç birbirine girdi
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı

İSTANBUL - TEM Bayrampaşa O3 bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
TEM Bayrampaşa O3 bağlantı yolunda saat 14.00 sıralarında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bayrampaşa'da 8 Araç Birbirine Girdi Polis, TEM Otoyolu, Araç, Bayrampaşa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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