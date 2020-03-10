Bayrampaşa'da alacak verecek davasında kan aktı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da alacak verecek davasında kan aktı: 3 yaralı Bayrampaşa'da bir iş merkezinde dükkan sahibi ile alacaklı şahıslar arasında yaşanan kavgada silahlar konuştu.
10.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:52
Bayrampaşa 'da alacak verecek davasında kan aktı: 3 yaralı
İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir iş merkezinde dükkan sahibi ile alacaklı şahıslar arasında yaşanan kavgada silahlar konuştu. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Olay, saat 12: 00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi iş merkezi içerisinde 7. Katta bulunan Ziya S.,' e ait bir iş yerine geldi. Şahıslar ile iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ziya S., iş yerinde bulunan pompalı tüfek ile şahısların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştiren iş yeri sahibi Ziya S., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Ziya S., daha sonra ifadesi alınmak üzere Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir iş merkezinde dükkan sahibi ile alacaklı şahıslar arasında yaşanan kavgada silahlar konuştu. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Olay, saat 12: 00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi iş merkezi içerisinde 7. Katta bulunan Ziya S.,' e ait bir iş yerine geldi. Şahıslar ile iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ziya S., iş yerinde bulunan pompalı tüfek ile şahısların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştiren iş yeri sahibi Ziya S., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Ziya S., daha sonra ifadesi alınmak üzere Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bayrampaşa'da alacak verecek davasında kan aktı: 3 yaralı
Etiketler : Bayrampaşa, Muratpaşa, Polis, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Haberler
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Haberler
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Haberler
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Haberler
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün