02.07.2019 11:31
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Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi

Bayrampaşa

BAYRAMPAŞA'da bankaya giren kişi soygun girişiminde bulundu.

BAYRAMPAŞA'da bankaya giren kişi soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisinin silahını da alan soyguncu, alarmın çalması üzerine paniğe kapılıp kaçtı. Olay, Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen eli silahlı bir kişi bankayı soymak istedi. Bankadan içeri giren soyguncu silah tehdidi ile güvenlik görevlisinin silahını aldı. Banka çalışanlarının alarma basması üzerine paniğe kapılan soyguncu olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri bankada incelemelerde bulundu, kamera görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin eşkalini belirlediği kişinin yakalanması için başlattıkları çalışmalar sürüyor.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Muratpaşa , Polis , Güncel

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