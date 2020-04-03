Bayrampaşa'da banklar toplanıyor

Koronavirüse karşı önlem almayı sürdüren ve 'evde kal' kampanyasına destek veren Bayrampaşa Belediyesi, vatandaşların parklarda ve açık alanlarda toplanmasının önüne geçmek amacıyla buralardaki bankları geçici süreliğine kaldırmaya başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yerlerinden sökülen bankların bir kısmı depolara götürülürken bir kısmı da oturmaya elverişsiz olarak parklarda bir araya getirildi.

Kaynak: Bültenler