Haberler » Güncel » Bayrampaşa'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi - Haber

Bayrampaşa'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi

Bayrampaşa'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

25.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:40Bayrampaşa'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi
'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Kırmızıkan'ın cenazesi toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, 23 Şubat'ta Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta yürüyen Muhammed Emin Kırmızıkan (28) ile kardeşi Emrah Kırmızıkan (27), kimliği belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırganlar kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kardeşlerden Emrah Kırmızıkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.
Özel bir hastanede imam olarak görev yaptığı öğrenilen Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi, İsmailağa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçeşehir Mezarlığı'na defnedildi. Kardeşinin cenaze törenine katılan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı, yakınları teselli etmeye çalıştı.
Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Muhammed Emin, Bayrampaşa, Polis, Emrah, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 15:54:58