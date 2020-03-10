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Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.

Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.

10.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:31
Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.
Bayrampaşa 'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa
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