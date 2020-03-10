Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.
Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.
10.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:31
Bayrampaşa 'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.
Etiketler : Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Haberler
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Haberler
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Haberler
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Haberler
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Haberler
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı