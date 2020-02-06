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Bayrampaşa'da çamaşır yıkama fabrikasında buhar kazanı patladı

BAYRAMPAŞA'da gece saatlerinde çamaşır yıkama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle buhar kazanı büyük bir gürültü ile patladı.

06.02.2020 03:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 03:23Bayrampaşa'da çamaşır yıkama fabrikasında buhar kazanı patladı
BAYRAMPAŞA'da gece saatlerinde çamaşır yıkama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle buhar kazanı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonrası bir kişi kolundan hafif şekilde yaralandı.

Olay , Orta Mahallede gece saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe Caddesi üzerinde bulunan bir çamaşır yıkama fabrikasındaki buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı. İş yerindeki çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlama sırasında ismi öğrenilemeyen bir çalışan hafif şekilde kolundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan çalışana ilk müdahale yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde ise büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye patlamanın sebebini  araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul

Bayrampaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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