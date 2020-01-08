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Bayrampaşa'da çatı yangını

Bayrampaşa'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

08.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:25Bayrampaşa'da çatı yangını
'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Yangın, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Marmara Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar evdeki yabancı uyruklu vatandaşları dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın çatısındaki ahşapların yanmaması için soğutma işlemi yapıldı.
Çatısı yanan binanın 2'nci katında oturan Pakistan uyruklu Davut Ali, "5 kişi yaşıyoruz evde. İş olmadığı için yatıyordum evde. Ateş aldığını görünce çıktık. Üst kattakiler de yabancı. 3-4 kişi yaşıyorlar. Herkes çıktı, ev şimdi boş" dedi.
(İHA)

Yenidoğan Mahallesi, Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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