Haberler » 3. Sayfa » Bayrampaşa'da çatıda çıkan yangın vatandaşları korkuttu

Bayrampaşa'da çatıda çıkan yangın vatandaşları korkuttu

Bayrampaşa'daki bir apartmanın çatısında çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

01.11.2019 05:24Bayrampaşa'da çatıda çıkan yangın vatandaşları korkuttu
Bayrampaşa'daki bir apartmanın çatısında çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Yangın nedeniyle apartmanda ikamet eden kişiler, tahliye edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, 03.20 sıralarında Bayrampaşa İlçesi Vatan Mahallesi İnanç Sokak'taki binanın çatısında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çatıda çıkan yangın kısa süre içinde büyüdü. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin kısa süre içerisinde müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından binanın çatı katında hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmalara başladı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:05 Kamyonu durdurmak isterken duvarla araç arasında kaldı
16:04 Ankara'daki kan donduran kadın cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
16:04 MSB: "Türk-Rus devriyesi, Barış Pınarı Harekat alanının doğusunda insansız hava aracı refakatinde 8...
16:03 MSB: "İkinci bir Rus heyetinin gün içerisinde Milli Savunma Bakanlığına gelmesi planlıdır."
16:02 MSB: "Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir."
15:59 Gümüşhane'de iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
15:57 Bahçeye giren şüpheli şahıs polisleri harekete geçirdi
1.11.2019 16:11:26