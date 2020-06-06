BAYRAMPAŞA'DA ÇATIDAN İŞYERİNE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

BAYRAMPAŞA'da bir iş yerine çatıdan giren 3 şüpheli kasada bulunan paraları çaldı.

06.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:35
BAYRAMPAŞA'da bir iş yerine çatıdan giren 3 şüpheli kasada bulunan paraları çaldı. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 14 Mayıs tarihinde Bayrampaşa Terazidere Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine çatıdan giren hırsızların kasada bulunan 36 bin 520 lirayı çaldıkları belirtildi. Olayın ardından iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölge ve civardaki kameraları incelemeye aldı. Hırsızlık olayına karışan 3 şüphelinin kimlik ve eşkalleri tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu Selman P. (21), T. K. (21) ve yaşı küçük olan İ.E.S.(14) 29 Mayıs tarihinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Selman P. 'nin 17 adet suç kaydı, T.K.'nın 2 adet suç kaydı, İ.E.S.'nin 1 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şubede işlemleri tamamlanan tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selman P. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 3 şüphelinin bina çatısında bir süre etrafa baktıktan sonra içeri girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların iş yerinde kasanın bulunduğu odaya girmeleri de görüntülere yansıdı. BAYRAMPAŞA’DA ÇATIDAN İŞYERİNE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayrampaşa, Güncel, Haber

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