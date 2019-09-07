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Bayrampaşa'da çıkan yangın yangının ilk çıkış anları

BAYRAMPAŞA'DA ÇIKAN YANGIN (ek görüntü ) yangının ilk çıkış anlarıHaber-Kamera: Ali AKSOYER - Cemil ÖZDEMİR - Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul DHA - Bayrampaşa'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

07.09.2019 19:36
BAYRAMPAŞA'DA ÇIKAN YANGIN (ek görüntü ) yangının ilk çıkış anları
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cemil ÖZDEMİR - Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul DHA - Bayrampaşa'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Vatan Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın, son katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde saat 17.15'te henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye erleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.
Bayrampaşa'da çıkan yangın yangının ilk çıkış anları

Bayrampaşa, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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