Bayrampaşa'da Engelli Vatandaşlar Farkındalık İçin 'Engelsiz Yürüyüş' Gerçekleştirdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:09



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:09

Bayrampaşa'da yaşayan engelli vatandaşlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için 'Engelsiz Yürüyüş' gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bugün yaptığımız etkinliklerle Bayrampaşa'da engelleri kaldırdık" dedi.Bayrampaşa Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gün boyu devam eden etkinliklerden birisi de 'Engelsiz Yürüyüş' etkinliği oldu. Bayrampaşa'da ikamet eden engelli vatandaşlar farkındalık oluşturmak için ellerindeki dövizlerle 'Engelsiz Yürüyüş' gerçekleştirdi. Bayrampaşa Demirkapı Caddesinde gerçekleştirilen yürüyüşe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katıldı. Yüzlerce engelli vatandaşla farkındalık oluşturmak için yürüyen başkan Aydıner, engelli vatandaşların ilçede rahatça tüm imkanlardan faydalandığını ifade etti."Bugün yaptığımız etkinliklerle Bayrampaşa'da engelleri kaldırdık"Engelli vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bugün Bayrampaşa'da yaptığımız etkinliklerle engelleri kaldırdık. Bu ikinci programımız. Akşam da yemek organizasyonumuzla bu programlarımızı taçlandıracağız. Bugün engelleri kaldırarak tüm engelli vatandaşlarımızla birlikte olduk. Bu kardeşlerimizin sevgisi bambaşka. Ben böyle bir sevgi görmedim. Bu kardeşlerim yürekten seviyor, kalpten seviyor, gönülden seviyor. Biz de bu kardeşlerimizin hepsine aşığız" diye konuştu."Bir gün değil her gün düşünülmek istiyoruz"Bir gün değil her gün düşünülmek istediğini ifade eden Emine Varol, "Herkesin bizler için hayatı kolaylaştırmasını diliyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizleri bir gün değil her gün düşünmelerini istiyoruz. Sağlam bir insanın benim oturduğum bu araca binip sadece 15 dakika gezmesini istiyorum. Ne çektiğimizi o zaman daha iyi anlarlar" dedi. - İSTANBUL