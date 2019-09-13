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Bayrampaşa'da "evleniyoruz" yazılı araçla geldiler, 1.7 milyon lirayı gasp ettiler

BAYRAMPAŞA'da "Evleniyoruz" yazılı araçlı saldırganlar, 1,7 milyon liralık gasp yaptı.

13.09.2019 15:14Bayrampaşa'da
BAYRAMPAŞA'da  "Evleniyoruz" yazılı araçlı saldırganlar, 1,7 milyon liralık gasp yaptı.
Olay öğle saatlerinde Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa'ya para çekmeye geldi. Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde "Evleniyoruz" yazısı bulunan  bir araç yaklaştı. Araçtan inen gaspçılar. Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı. Paranın Hadımköy'de bakır işleri yapan büyük firmaya ait olduğu öğrenilirken polisin camında "evleniyoruz" yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

Bayrampaşa, Hadımköy, Güncel

Kaynak: DHA

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